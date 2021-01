Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Thauvin est parti pour durer…

Publié le 22 janvier 2021 à 7h30 par Th.B.

Florian Thauvin n’est pas encore parti de l’OM et pourrait d’ailleurs toujours prolonger son contrat. Cependant, la tendance serait toujours à un départ et la destination la plus probable ? Le Milan AC.

Écarté des terrains pendant la quasi totalité de la saison lors de l’exercice précédent, Florian Thauvin aurait pu profiter de sa période de convalescence pour signer un nouveau contrat, le sien courant jusqu’en juin prochain. Néanmoins, aucune approche concrète n’a eu lieu. De quoi faire grandir une certaine déception chez lui et au sein de son entourage comme le10sport.com vous l’a assuré le 14 janvier dernier. L’arrivée de Pablo Longoria en tant que directeur technique de l’OM cet été a changé la donne. Comme il l’a fait savoir à plusieurs occasions, sa volonté est de parvenir à trouver un terrain d’entente avec Thauvin pour prolonger son contrat. Selon nos informations exclusives, Florian Thauvin n’a pas encore pris de décision concrète. Néanmoins, son départ serait toujours dans les tuyaux à la fin de la saison et les clubs se bousculeraient dont le Milan AC.

« Florian Thauvin prend son temps pour reconsidérer certaines choses »