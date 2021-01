Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a bien failli prendre une décision fracassante !

Publié le 22 janvier 2021 à 3h30 par A.M.

Après la défaite contre le RC Lens mercredi soir (0-1), André Villas-Boas a reconnu qu'il avait proposé sa démission ces derniers jours.

L'année 2021 commence bien mal pour l'OM. Tenu en échec par Dijon (0-0), le club phocéen a ensuite enchaîné trois nouvelles défaites contre le PSG (1-2), Nîmes (1-2) et le RC Lens (0-1). Une situation qui place bien évidemment André Villas-Boas dans une position inconfortable, mais ce dernier a assuré qu'il serait toujours là samedi à Monaco. « Si je vais rester ? Oui, le match de Monaco arrive tout de suite, pas le choix. Je dois me concentrer et choisir la meilleure équipe possible, trouver les solutions. Le mercato est ouvert comme vous le savez », confiait l'entraîneur de l'OM devant les médias. Et pourtant, il a bien songé à quitter son poste.

Villas-Boas a bien proposé sa démission