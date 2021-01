Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup de tonnerre pour l'avenir de Villas-Boas ? La réponse !

Publié le 21 janvier 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Malgré la situation compliquée que traverse l'Olympique de Marseille, un départ d'André Villas-Boas ne semble pas à l'ordre du jour dans l'immédiat. Le technicien portugais sera sur le banc de l'OM samedi soir pour le choc contre l'AS Monaco.

Le début d'année 2021 de l'Olympique de Marseille est loin de répondre aux attentes. Et pour cause, le club phocéen vient d'enchaîner quatre matches sans victoire. Si la défaite contre le PSG lors du Trophée des Champions n'a rien de particulièrement surprenant, les trois contre-performances en Ligue 1 sont beaucoup plus inquiétantes. Après un nul contre Dijon (0-0) et une défaite face Nîmes (1-2), deux clubs qui luttent pour le maintien, c'est un promu, le RC Lens, qui a dominé l'OM mercredi soir (1-0). Alors qu'en fin d'année, le club phocéen mettait en avant ses matches en retard en Ligue 1 afin de se rassurer dans la course au podium, voire au titre. Mais après même pas un mois, 2021 a presque réduit à néant les chances de l'OM de bien figurer en Championnat. A tel point qu'André Villas-Boas avoue avoir proposé sa démission. « La semaine dernière, oui, pas aujourd'hui. Ma place est à la disposition de la direction. Je reste à leur disposition, pas de problème. Je ne suis pas ici pour être un obstacle, je veux le mieux pour l'OM. J'ai beaucoup de respect pour l'OM. C'est moi le responsable et je suis à la disposition de la direction », lance le Portugais en conférence de presse.

L'OM et Villas-Boas ne veulent pas en finir

Cependant, la direction de l'OM a repoussé la proposition d'André Villas-Boas. Selon les informations de RMC Sport , il n'y a « aucun débat » au sujet de l'avenir du technicien portugais dont le contrat s'achève en juin prochain. L'entraîneur de l'OM devrait donc toujours être sur le banc marseillais samedi soir à Monaco. Une tendance confirmée par André Villas-Boas lui-même. « Pour mon futur, je reste à disposition de ma direction, je ne suis pas là pour leur casser les couilles. Quand ils décideront que je ne serai plus au niveau des résultats, je pars. Ils n'ont pas besoin de me virer. S'ils ont besoin de changement, je suis disponible », assure-t-il au micro de Téléfoot La Chaîne avant d'en rajouter une couche en conférence de presse : « Si je vais rester ? Oui, le match de Monaco arrive tout de suite, pas le choix. Je dois me concentrer et choisir la meilleure équipe possible, trouver les solutions. Le mercato est ouvert comme vous le savez ».

Le vestiaire soutient Villas-Boas