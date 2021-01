Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda prend clairement position pour l'avenir de Villas-Boas !

Publié le 21 janvier 2021 à 12h15 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ suite aux récents résultats, André Villas-Boas peut toutefois compter sur le soutien de son vestiaire comme l'assure le capitaine de l'OM, Steve Mandanda.

Rien ne va plus à l'Olympique de Marseille. Après le nul contre Dijon (0-0) puis les défaites face au PSG (1-2) et Nîmes (1-2), le club phocéen s'est incliné contre le RC Lens (0-1) mercredi soir en match en retard. Après la rencontre, André Villas-Boas a révélé avoir récemment proposé sa démission, tout en assurant qu'il ne comptait pas partir tout de suite : « Si j’ai proposé ma démission ? La semaine dernière, oui, pas aujourd'hui. Ma place est à la disposition de la direction. Je reste à leur disposition, pas de problème . »

«On est à fond avec lui»