Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas affiche une certitude pour son avenir !

Publié le 21 janvier 2021 à 10h15 par A.M.

Malgré le revers contre le RC Lens mercredi soir (0-1), André Villas-Boas ne compte pas quitter l'OM et assure qu'il sera toujours sur le banc samedi à l'occasion du choc contre l'AS Monaco.

L'avenir d'André Villas-Boas est un sujet récurrent du côté de l'Olympique de Marseille. En effet, l'été dernier, suite au départ d'Andoni Zubizarreta, il a été question d'un départ du Portugais qui a finalement poursuivi l'aventure sur le banc olympien, sans toutefois prolonger son contrat. Et après une première partie de saison réussie en Ligue 1, l'OM vient d'enchaîner trois matches sans victoire, contre Dijon (0-0), Nîmes (1-2) et Lens (0-1), ce qui place André Villas-Boas dans une situation délicate. Mais ce dernier assure que pour le moment, il n'y a pas de débat pour son avenir.

Villas-Boas assure qu'il va rester