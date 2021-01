Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ déjà acté pour Florian Thauvin ?

Publié le 21 janvier 2021 à 20h15 par T.M.

Alors que l’OM traverse une crise, Florian Thauvin est notamment visé par les critiques. Et visiblement, le joueur d’André Villas-Boas aurait d’ores et déjà acté son prochain départ.

Le 9 mars 2020, le10sport.com vous révélait que Florian Thauvin pensait sérieusement à s’en aller librement de l’OM à la fin de son contrat, c’est à dire en juin 2021. Depuis les mois ont passé et ce scénario se précise petit à petit. En effet, si le champion du monde figure toujours dans l’effectif d’André Villas-Boas, il n’a toujours pas prolongé. Et ce nouveau contrat semble encore très loin ce qui le rapprocherait d’un départ libre en fin de saison. D’ailleurs, depuis le 1er janvier, Thauvin peut même déjà discuter avec d’autres clubs pour négocier son futur contrat.

Thauvin ne pense plus à l’OM