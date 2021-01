Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse condition est fixée pour le départ de cet indésirable !

Publié le 21 janvier 2021 à 17h10 par La rédaction

Très peu utilisé par Ronald Koeman, Junior Firpo chercherait une porte de sortie. Si le Milan AC a l’air très emballé à l’idée de faire venir le latéral gauche espagnol pour jouer les doublures de Theo Hernandez, le Barça aurait posé une condition à ce départ.

Junior Firpo aurait des envies de départ. Barré par la concurrence de Jordi Alba depuis son arrivée en provenance du Real Bétis en 2019 pour 18M€, le latéral gauche chercherait une porte de sortie. Le Milan AC semble très intéressé par un prêt de Junior Firpo, qui pourrait avoir plus de temps de jeu en Lombardie, malgré la présence d’un Théo Hernandez en grande forme. Mais les négociations pourraient être plus compliquées que prévu. En effet, Barcelone est sur un autre dossier pour se renforcer défensivement. Depuis quelques jours déjà, le club catalan essaye de trouver un accord avec Manchester City pour faire venir Eric Garcia dès cet hiver. Le défenseur central est libre cet été, et il aurait déjà donné son accord aux dirigeants barcelonais. Mais les Citizens ne semblent pas disposés à laisser filer Eric Garcia cet hiver. Ce qui mettrait un frein au départ de Firpo.

« Le Barça ne laissera pas Junior Firpo partir en prêt si Eric Garcia ne vient pas »