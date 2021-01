Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane lâché par une partie de son vestiaire ?

Publié le 21 janvier 2021 à 17h00 par H.G.

Alors que son avenir sur le banc du Real Madrid serait en train de s’assombrir, Zinedine Zidane aurait d’ores et déjà perdu une partie de son vestiaire.

Zinedine Zidane traverse une énième crise cette saison sur le banc du Real Madrid. Et pour cause, les Merengue restent sur deux revers consécutifs : le premier la semaine dernière contre l’Athletic Club en Supercoupe d’Espagne (2-1) ; le second ce mercredi contre le CD Alcoyano (2-1), écurie de troisième division espagnole, en Copa del Rey. De quoi assombrir la continuité du Français sur le banc du Real Madrid à en croire les informations dévoilées par AS ce jeudi, même si le board madrilène n’aurait pas l’intention de le débarquer dès maintenant malgré les doutes grandissants.

Certains joueurs seraient sans nouvelles de Zinedine Zidane depuis deux mois !