Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un deuxième départ hivernal imminent dans l’effectif de Koeman ?

Publié le 21 janvier 2021 à 12h50 par H.G.

Alors qu’il est en manque de temps de jeu au FC Barcelone, Junior Firpo pourrait très prochainement prendre la direction de l’AC Milan.

Parti en prêt du côté du Getafe CF, Carles Aleñá pourrait ne pas être le seul joueur à quitter le FC Barcelone cet hiver. Et pour cause, à en croire les informations dévoilées par Onda Cero ce jeudi, Junior Firpo serait lui-aussi très proche de quitter l’écurie catalane. En manque de temps de jeu depuis son arrivée en provenance du Real Betis il y a un an et demi, le latéral gauche de 24 ans devrait prendre la direction de l’AC Milan dans le cadre d’un prêt payant de six mois de 500.000€ assorti d’une option d’achat fixée à 20 M€. Le média espagnol précise même que l’opération serait déjà quasiment bouclée entre le FC Barcelone et les Rossoneri . Affaire à suivre…