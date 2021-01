Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pochettino a bien failli recruter un cadre du projet McCourt !

Publié le 21 janvier 2021 à 15h10 par G.d.S.S.

Alors que Morgan Sanson semble bien parti pour quitter l’OM cet hiver, le milieu de terrain serait déjà passé tout proche d’un gros transfert à l’été 2018, lorsque Mauricio Pochettino souhaiterait l’attirer à Tottenham.

Mercedi soir, après la défaite concédée par l’OM face au RC Lens, André Villas-Boas a fait une grosse annonce en conférence de presse sur l’offre d’Aston Villa pour Morgan Sanson : « L'offre a été refusée car elle était pathétique. Il y a eu une offre, qui n'avait rien à voir avec ce dont on a parlé au téléphone. On a refusé tout de suite et le joueur reste concentré sur l'OM en ce moment. Si Morgan part, on doit attaquer le mercato tout de suite ». Des déclarations qui viennent donc confirmer les révélations exclusives du 10sport.com sur l’intérêt d’Aston Villa pour Sanson, et pourtant, le milieu de terrain de l’OM aurait pu partir il y a déjà un moment, et pour plus cher…

Tottenham voulait Sanson en 2018