Mercato - OM : Un coup de tonnerre confirmé à l’OM !

Publié le 26 janvier 2021 à 6h15 par T.M.

Malgré les différents démentis apportés à ce sujet ces dernières heures, l’OM souhaiterait pourtant bel et bien se séparer d’André Villas-Boas et le remplacer par Ernesto Valverde.

La crise est importante du côté de l’OM. En Ligue 1, les hommes d’André Villas-Boas viennent d’enchainer 3 défaites et l’entraîneur phocéen pourrait bien en faire les frais. En effet, après la dernière rencontre de l’OM contre Monaco, Miguel Angel Roman, journaliste pour Movistar , a fait savoir que la direction phocéenne envisageait de se séparer de Villas-Boas pour le remplacer par Ernesto Valverde. Alors que la rumeur d’une arrivée de l’ancien entraîneur du FC Barcelone a vite été refroidie par certains, cela pourrait pourtant bel et bien l’idée des dirigeants de l’OM.

L’OM vise bien Valverde !