Mercato - OM : Longoria tente un coup incroyable pour remplacer Villas-Boas !

Publié le 25 janvier 2021 à 5h00 par A.M.

Alors que l'avenir d'André Villas-Boas à l'OM semble s'inscrire en pointillés, Pablo Longoria songerait à Ernesto Valverde pour le remplacer.

En s'inclinant samedi soir contre l'AS Monaco (1-3), l'OM continue de s'enfoncer dans la crise. Malgré tout, André Villas-Boas garde espoir. « Quels sont les objectifs maintenant ? On est loin. Mais ça peut vite revenir. Beaucoup de choses peuvent se passer dans cette Ligue 1. Mais on est quand même à neuf points de moins, au même moment, que la saison passée. Il ne faut pas louper les confrontations directes qui arrivent. On vient de manquer la première face à Monaco », confiait-il en conférence de presse. Et pourtant, en coulisses, ça s'agiterait pour le futur du technicien portugais.

Valverde pour remplacer Villas-Boas ?