Mercato - OM : Villas-Boas annonce la couleur pour Milik !

Publié le 25 janvier 2021 à 4h00 par A.M.

Officiellement prêté à l'OM cette semaine, Arkadiusz Milik a fait ses débuts contre l'AS Monaco samedi soir (1-3) en entrant en cours de jeu. Des premiers pas jugés par André Villas-Boas.

En quête d'un avant-centre, l'Olympique de Marseille a obtenu le prêt d'Arkadiusz Milik pour 18 mois. Arrivé cette semaine au sein du club phocéen, l'attaquant polonais était déjà présent avec le groupe olympien à l'occasion du déplacement à Monaco samedi soir. L'occasion pour Milik de faire ses grands débuts avec l'OM. Entré à l'heure de jeu, il n'a toutefois pas pu inverser la tendance et empêcher la défaite (1-3). Toutefois, André Villas-Boas rappelle qu'il va lui falloir un peu de temps avant qu'Arkadiusz Milik retrouve ses moyens physiques.

«On peut le mettre en condition physique pour faire un peu plus de temps de jeu»