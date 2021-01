Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik reçoit un premier avertissement après son transfert !

Publié le 24 janvier 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Malgré la récente arrivée d’Arkadiusz Milik dans les rangs de l’OM, Valère Germain ne compte pas baisser les bras et va se battre pour garder du temps de jeu.

Après plusieurs semaines de négociations, l’OM a enfin trouvé le nouveau buteur tant attendu par André Villas-Boas : Arkadiusz Milik a officialisé son arrivée au club jeudi soir, prêté avec option d’achat par Naples. Un renfort de tout premier choix pour l’OM, même s’il va compliquer encore davantage la tâche de Valère Germain qui évoluait déjà dans l’ombre de Dario Benedetto avant la signature de Milik. Mais l’ancien Monégasque ne va pas baisser les bras pour autant…

Même avec Milik, Germain va se battre