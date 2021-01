Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas reçoit un nouveau soutien fort en interne !

Publié le 23 janvier 2021 à 19h15 par La rédaction

Valère Germain a apporté son soutien à André Villas-Boas, dont le poste d'entraîneur pourrait être affecté par les mauvais résultats de l'OM.

Vaincu à domicile par Nîmes (1-2) samedi dernier, l'OM n'a pas su réagi mercredi contre Lens, concédant une nouvelle défaite (0-1) au Vélodrome. Ces contre-performances à répétition n'ont pas été sans conséquence pour Marseille, qui se retrouve désormais sixième de Ligue 1, à 13 points du PSG, premier. Forcément, des questions commencent à se poser concernant l'entraîneur de l'OM, André Villas-Boas, dont la position pourrait être encore plus fragilisée par un nouveau résultat négatif ce samedi contre Monaco (21h). Heureusement, le technicien portugais peut encore compter sur le soutien de ses joueurs, à commencer par Valère Germain.

« On est tous dans le même bateau »