Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Des regrets d'avoir signé à Marseille ? La réponse de cet attaquant de Villas-Boas !

Publié le 23 janvier 2021 à 17h45 par A.M.

Très peu utilisé depuis l'arrivée d'André Villas-Boas sur le banc de l'OM, Valère Germain assure toutefois qu'il n'a jamais regretté son choix de signer à Marseille.

Recruté durant l'été 2017 pour environ 8M€, Valère Germain a réalisé son rêve en signant à l'OM. Natif de Marseille, l'ancien Niçois marche ainsi dans les pas de son père, Bruno, qui a également porté les couleurs olympiennes. Barré par l'émergence de Kylian Mbappé à l'AS Monaco, Valère Germain a réalisé des débuts plus convaincants, mais est rapidement rentré dans le rangs. Et pour cause, que ce soit Rudi Garcia ou André Villas-Boas, les deux entraîneurs privilégient un système avec un seul attaquant de pointe, ce qui ne correspond pas parfaitement aux qualités de Germain, plus à l'aise lorsqu'il évolue avec un attaquant à ses côtés. Malgré tout, il assure ne pas regretter son choix.

Valère Germain ne regrette rien