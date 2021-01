Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a reçu une aide inattendue pour boucler l’arrivée de Milik !

Publié le 23 janvier 2021 à 15h45 par La rédaction

Coéquipier d'Arkadiusz Milik à Naples, Tiémoué Bakayoko a vivement conseillé l'attaquant polonais de rejoindre l'OM.

Après plusieurs jours de négociations avec Naples, l'OM a enfin enregistré l'arrivée de l'avant-centre tant attendu par son entraîneur, André Villas-Boas. Arkadiusz Milik a en effet été prêté au club phocéen pour les 18 prochains mois, avec une option d'achat quasi-obligatoire. En attendant de le voir effectuer ses débuts officiels avec l'OM, l'international polonais a reçu le soutien de son ancien partenaire dans le club napolitain, Tiémoué Bakayoko.

Bakayoko a convaincu Milik