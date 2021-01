Foot - Mercato - PSG

Mercato - OM : Une énorme menace confirmée dans le feuilleton Milik !

Publié le 22 janvier 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a finalement réussi à boucler l’arrivée en prêt avec option d’achat d’Arkadiusz Milik, la Juventus a pourtant été au taquet ces dernières semaines pour également tenter de récupérer le buteur polonais de Naples.

« Je suis heureux et fier d’annoncer que je suis officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille, l’un des clubs les plus prestigieux d’Europe. Je suis prêt pour cette nouvelle aventure. Allez l’OM », indiquait Arkadiusz Milik jeudi soir sur Twitter après avoir officialisé son arrivée à l'OM. Le buteur polonais, prêté par Naples avec une option d’achat quasi-obligatoire fixée à 8/10M€ + 4M€ de bonus et 20% à la revente, est donc le renfort offensif tant attendu cet hiver par l’OM. Et pour rafler la mise dans ce dossier, Pablo Longoria a dû batailler ferme…

La Juventus à fond depuis des semaines sur Milik