Mercato - OM : Longoria aurait bouclé un dossier à 17,5M€ !

Publié le 23 janvier 2021 à 13h10 par D.M.

L’OM aurait trouvé un accord avec Aston Villa pour le transfert de Morgan Sanson. Le milieu de terrain pourrait disputer son dernier match sous le maillot phocéen ce samedi face à l'AS Monaco avant de s’envoler pour l’Angleterre.

Le départ de Morgan Sanson serait imminent. Le milieu de terrain, qui dispose d’une belle côte en Angleterre, vit surement ses derniers moments en tant que joueur de l’OM et pourrait vite rejoindre Aston Villa. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 18 janvier dernier, les négociations se sont accélérées ces derniers jours entre les deux clubs et il a été question d'un transfert entre 15 et 20M€ pour le transfert de Sanson. La formation anglaise a formulé une première offre, mais elle a été jugée « pathétique » par l’OM et par André Villas-Boas. Mais ce samedi, ce dossier aurait pris une tournure décisive.

Accord trouvé dans le dossier Sanson ?