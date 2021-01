Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Lirola et Milik, Villas-Boas attend une troisième recrue !

Publié le 22 janvier 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Bien que l'Olympique de Marseille ait déjà réussi à se renforcer grâce aux arrivées de Pol Lirola et Arkadiusz Milik, tous les deux prêtés, André Villas-Boas assure qu'il n'en a pas fini avec le mercato d'hiver et espère voir débarquer un milieu de terrain en cas de départ de Morgan Sanson.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Pablo Longoria n'a pas perdu de temps pour répondre aux attentes de l'OM sur le mercato. En effet, alors qu'il reste encore une semaine afin la fin du marché des transferts, le club phocéen a réussi à se renforcer aux deux postes prioritaires avec l'arrivée d'un latéral droit puisque Pol Lirola a été prêté par la Fiorentina jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat estimée à 11,5M€, tandis que pour le poste d'avant-centre, c'est Arkadiusz Milik qui est arrivé, lui aussi prêté. L'attaquant Polonais débarque pour un prêt de 18 mois en provenance de Naples avec une option d'achat quasiment obligatoire. Côté départs aussi Pablo Longoria n'a pas chômé puisque Kevin Strootman a rejoint le Genoa jusqu'à la fin de la saison tandis que Kostas Mitroglou serait sur le point de trouver un accord pour la rupture de son bail. Et pourtant, ce n'est pas encore terminé.

Villas-Boas veut compenser le départ de Sanson