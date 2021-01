Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik, Sanson… Ça bouge dans tous les sens pour Pablo Longoria !

Publié le 21 janvier 2021 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’OM cherche à renforcer son attaque tout en bouclant au moins une belle vente avant la fin du mercato hivernal, les dossiers Arkadiusz Milik et Morgan Sanson semblent plus que jamais s’accélérer en coulisses. Et Pablo Longoria a du pain sur la planche…

Après avoir déjà bouclé cet hiver l’arrivée de Pol Lirola, prêté par la Fiorentina avec une option d’achat de 12M€, l’OM n’en a pas fini avec son recrutement. Loin de là. En effet, André Vilas-Boas réclame depuis maintenant un bon moment l’arrivée d’un nouveau buteur afin d’apporter de la concurrence à Dario Benedetto, ce que Luis Henrique n’est pas en mesure de faire. Ces derniers jours, la piste menant à Arkadiusz Milik s’est considérablement accélérée en coulisses, et le buteur polonais devrait même officiellement s’engager avec l’OM dans les prochaines heures.

Milik débarque à Marseille

Comme l’a annoncé RMC Sport ce jeudi matin, le joueur de Naples devrait débarquer dans la journée à Marseille pour finaliser son arrivée sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une belle victoire Pablo Longoria, puisque le directeur sport de l’OM apporte ainsi à André Villas-Boas un renfort offensif de tout premier choix, également courtisé par la Juventus depuis quelques mois. Mais quels sont les contours financier de l’opération Milik ? Sky Italia indique ce jeudi que la transaction s’élèverait pour un montant de 8M€ + 4M€ de bonus, auquel viendrait ensuite s'ajouter 20% sur la future revente de l'attaquant de Naples. L’OM accélère donc son mercato dans le sens des arrivées, mais pas seulement…

Sanson bien parti pour rejoindre l’Angleterre