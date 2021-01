Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dossier brûlant de Longoria proche d'être réglé ?

Publié le 21 janvier 2021 à 9h45 par La rédaction

Arkadiusz Milik devrait débarquer à Marseille ce jeudi pour passer sa visite médicale avec l'OM, qui devrait déboucher sur un prêt avec option d’achat.

Ce n'est plus un secret, l'OM est à la recherche d'un attaquant et s'est penché sur de très nombreuses pistes dont la plus sérieuse s'est révélée être celle d’Arkadiusz Milik. Depuis quelques jours, les dirigeants de l'Olympique de Marseille travaillent pour boucler l'arrivée du Polonais, actuel joueur de Naples. Alors que quelques détails bloquaient encore la situation à l'instar de différentes clauses de l’opération, mais aussi certaines demandes de Arkadiusz Milik auprès de Naples, ces dernières heures ont été propices à l'avancée du dossier. Ce feuilleton, qui aura fait couler énormément d'encre au cours de ce mercato hivernal, serait donc en passe d'aboutir.

Milik attendu à Marseille !