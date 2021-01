Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une officialisation imminente pour Milik ? La réponse !

Publié le 20 janvier 2021 à 16h10 par T.M.

Annoncé proche de l’OM, Arkadiusz Milik n’est toutefois pas encore officiellement un joueur phocéen. Néanmoins, dans ce dossier, la fumée blanche se rapprocherait.

Après avoir trouvé son arrière droit en la personne de Pol Lirola, André Villas-Boas souhaite désormais avoir son renfort offensif. Et c’est en provenance de Naples que celui-ci pourrait débarquer. En effet, mis sur le côté par Gattuso, Arkadiusz Milik est la grande priorité de l’OM. Depuis plusieurs jours, les deux clubs négocient afin de trouver un terrain d’entente. Un dossier qui commence à trainer en longueur à cause de différents détails, plusieurs clauses entre l’OM, Naples et Milik. Néanmoins, un dénouement positif pour chaque partie pourrait bien être imminent.

Une affaire bientôt bouclée ?

Alors que les fans de l’OM attendent avec impatience l’arrivée d’Arkadiusz Milik, ce mercredi, en Italie, de nouvelles informations ont été apportées concernant l’attaquant de Naples. A en croire Niccolo Ceccarini, Milik serait tout simplement déjà un joueur de l’OM et les deux clubs seraient tombés d’accord sur une opération à 9M€ + 4M€ de bonus ainsi que 20% à la revente. De son côté, Gianluca Di Marzio est moins affirmatif, même si… Pour le journaliste italien, rien ne serait encore acté. D’ailleurs, ces dernières heures, Naples et l’OM auraient à nouveau discuté afin de régler les derniers détails de l’opération. D’ailleurs, les deux clubs seraient plutôt confiants quand à l’issue de ce dossier, qui pourrait être bouclé très rapidement.