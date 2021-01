Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : A peine arrivé, Milik fait déjà l'unanimité !

Publié le 22 janvier 2021 à 14h30 par Dan Marciano

L’OM a officialisé ce jeudi soir l’arrivée d’Arkadiusz Milik, qui viendra concurrencer Dario Benedetto au poste d’avant-centre. Un renfort attendu comme le messie par Pablo Longoria et André Villas-Boas.

Et si l’OM tenait enfin son « grantatakan » ? A la recherche d’un avant-centre capable de concurrencer Dario Benedetto, le club marseillais a officialisé ce jeudi soir l’arrivée d’Arkadiusz Milik. Le joueur polonais, qui n’a toujours pas disputé le moindre match cette saison, a prolongé son contrat avec le Napoli avant de rejoindre Marseille sous la forme d’un prêt de 18 mois avec une option d’achat obligatoire estimée à 8M€ + 4M€ de bonus. Arkadiusz Milik pourrait même porter pour la première fois le maillot phocéen ce samedi face à l’AS Monaco. Une arrivée attendue par André Villas-Boas, qui traverse « sa première crise sportive » à l’OM et qui compte sur le joueur de 26 ans pour redresser la barre.

Villas-Boas veut se montrer patient avec Milik

Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille d’un match crucial, André Villas-Boas a loué les qualités d’Arkadiusz Milik, qui viendra renforcer un secteur offensif en grande difficulté. Dario Benedetto n’est plus que l’ombre de lui-même, tandis que Kostas Mitroglou devrait résilier son contrat dans les prochains jours afin de retourner en Grèce. « C'est un joueur qui va nous apporter de la présence dans la surface et des buts. Dario traverse une mauvaise passe professionnelle et personnelle et c'est dur pour lui d'avoir la confiance. Milik sera dans le groupe mais pas titulaire. Son état ? C'est un peu comme Kostas (Mitroglou), il lui manque du temps de jeu, il n'en a eu qu'en équipe nationale. il m'a dit qu'il se sentait bien. On va lui donner le temps nécessaire pour que lui me donne le feu vert pour démarrer. On va voir ensuite si ça peut dicter pour nous un changement de système, mais ce sont des interrogations pour la semaine prochaine » a déclaré l’entraîneur de l’OM.

« Nous avons pris un des meilleurs joueurs à son poste »