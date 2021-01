Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ cet hiver pour cette recrue estivale ? La réponse !

Publié le 21 janvier 2021 à 23h45 par Th.B.

Ne répondant pas favorablement aux attentes d’André Villas-Boas, Luis Henrique ne devrait pas pour autant quitter l’OM au cours du mercato hivernal.

Recruté l’été dernier afin d’apporter une concurrence à Dario Benedetto au poste d’avant-centre, Luis Henrique qui dispose pourtant d’un profil polyvalent n’a pas apporté satisfaction à André Villas-Boas. L’ailier brésilien ne peut pas vraiment évoluer au poste d’attaquant de pointe comme l’entraîneur de l’OM l’a reconnu en conférence de presse au début du mois de décembre. « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça ». Un nouvel attaquant, en la personne d’Arkadiusz Milik, arrive à Marseille comme Villas-Boas l’avait promis lors de ladite conférence de presse. Cela signifie-t-il un départ de Luis Henrique cet hiver ? Pas vraiment.

Pas de départ de Luis Henrique cet hiver