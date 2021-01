Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’active pour la succession de Morgan Sanson !

Publié le 21 janvier 2021 à 20h45 par T.M.

Alors ça négocie encore entre l’OM et Aston Villa, Morgan Sanson est bien parti pour filer en Premier League. Et sur la Canebière, Pablo Longoria pourrait bien s’activer pour lui dénicher un remplaçant.

Ce mercredi, l’OM est tombé de très haut face au RC Lens, de quoi plonger un peu plus le club phocéen dans la crise. Néanmoins, après la rencontre, André Villas-Boas n’a pas échappé aux questions mercato, notamment sur le cas Morgan Sanson, annoncé vers Aston Villa. Ainsi, concernant le milieu de terrain de l’OM, Villas-Boas a annoncé : « L'offre a été refusée car elle était pathétique. Il y a eu une offre, qui n'avait rien à voir avec ce dont on a parlé au téléphone. On a refusé tout de suite et le joueur reste concentré sur l'OM en ce moment. Si Morgan part, on doit attaquer le mercato tout de suite ».

« Marseille est en train d’étudier plusieurs profils »