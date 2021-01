Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va recevoir une nouvelle offre de transfert !

Publié le 21 janvier 2021 à 16h15 par A.M.

Alors qu'André Villas-Boas a affirmé que l'offre d'Aston Villa pour Morgan Sanson était loin de répondre aux attentes de l'OM, le club anglais devrait prochainement revenir à la charge.

Après la défaite de l'OM au stade Vélodrome contre le RC Lens (0-1), André Villas-Boas s'est prononcé sur l'avenir de Morgan Sanson, assurant que l'offre d'Aston Villa ne correspondait pas aux attentes du club phocéen. « L'offre a été refusée car elle était pathétique. Il y a eu une offre, qui n'avait rien à voir avec ce dont on a parlé au téléphone. On a refusé tout de suite et le joueur reste concentré sur l'OM en ce moment. Si Morgan part, on doit attaquer le mercato tout de suite », confiait le technicien portugais devant les médias. Mais ce dossier est encore loin d'être terminé.

Aston Villa va revenir à la charge pour Sanson

En effet, selon les informations de Nabil Djellit, Aston Villa est bien décidé à revenir à la charge pour le milieu de terrain de l'OM. Le journaliste de France Football assure que le club anglais va présenter une offre plus intéressante et des bonus échelonnés. Le montant de la proposition avoisinerait les 11M€ + 5M€ de bonus. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre l'OM de lâcher son joueur. Selon Nabil Djellit, rien n'est moins sûr puisque le club phocéen espère récupérer 17M€ dans l'opération...