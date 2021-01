Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un cadre de Villas-Boas s'enflamme déjà pour Milik !

Publié le 22 janvier 2021 à 13h10 par La rédaction

Arkadiusz Milik est un joueur de l'OM, c'est officiel. Une recrue de choix qui a de quoi convaincre l'intégralité du clan marseillais, des dirigeants à André Villas-Boas en passant par les joueurs.

« Je suis heureux et fier d’annoncer que je suis officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille, l’un des clubs les plus prestigieux d’Europe. Je suis prêt pour cette nouvelle aventure. Allez l’OM » . Depuis ce jeudi soir, Arkadiusz Milik est officiellement un joueur de l’OM. Mis de côté à Naples, l'attaquant polonais de 26 ans va enfin pouvoir relancer sa carrière. Au terme d'un feuilleton qui aurait duré quelques semaines, les négociations entre l'Olympique de Marseille et Naples ont fini par aboutir à un accord sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat. De quoi réjouir les dirigeants marseillais mais aussi et surtout André Villas-Boas, qui souhaitait par dessous tout s'offrir les services d'un renfort en attaque. Si Arkadiusz Milik s'est lui-même réjoui de son arrivée à l'OM, il n'est pas le seul.

« Welcome crack »

À peine son arrivée à l'OM officialisée, Arkadiusz Milik s'est exprimé sur son compte Twitter. Un message plein de joie de la part du nouvel attaquant d’André Villas-Boas qui a été repris par l'un de ses nouveaux coéquipiers. Et c'est Alvaro Gonzalez qui a souhaité la bienvenue, sur Twitter toujours, à Milik. Visiblement conquis par cette recrue, le défenseur de l'OM a défini Milik comme un « crack ». Un statut que Milik va désormais devoir confirmer sur le terrain pour pouvoir aider l'OM à sortir de sa période tourmentée.