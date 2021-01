Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas sort du silence après le gros coup Milik !

Publié le 22 janvier 2021 à 13h45 par A.M.

Présent en conférence de presse, André Villas-Boas s'est prononcé sur l'arrivée d'Arkadiusz Milik, et l'entraîneur de l'OM ne cache pas sa joie de compter sur un nouvel avant-centre.

En quête d'un nouvel avant-centre, André Villas-Boas a vu débarquer Arkadiusz Milik. L'attaquant polonais, en conflit avec Naples, a été prêté pour 18 mois à l'OM avec une option d'achat quasiment obligatoire. Une excellente nouvelle pour le technicien portugais qui peut compter sur un buteur redoutable qui pourra concurrencer Dario Benedetto, en grande difficulté depuis le début de saison. Et alors qu'Arkadiusz Milik pourrait connaître sa grande première dès samedi à l'occasion du déplacement à Monaco, André Villas-Boas s'est réjoui de l'arrivée de son nouveau joueur.

Villas-Boas déjà conquis par Milik