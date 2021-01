Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik fait déjà une première victime en interne !

Publié le 22 janvier 2021 à 9h30 par A.M.

Alors que l'OM a officialisé l'arrivée d'Arkadiusz Milik, dans le sens inverse, le départ de Marley Aké s'accélère. Il devrait être prêté en Ligue 2.

C'est désormais officiel. Après de longues négociations, l'Olympique de Marseille a bouclé l'arrivée d'Arkadiusz Milik sous la forme d'un prêt de 18 mois avec une option d'achat quasiment obligatoire. Par conséquent, André Villas-Boas tient enfin son avant-centre tant attendu. Le Polonais sera en concurrence avec Dario Benedetto ou l'épaulera sur le front de l'attaque olympienne. Une arrivée qui devrait accélérer un autre départ à l'OM.

Le départ d'Aké s'accélère