Mercato - OM : Faut-il se séparer d’André Villas-Boas ?

Publié le 22 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

Pour l’OM, la situation est critique. Il va vite falloir trouver une solution pour inverser la tendance. Et s’il fallait se séparer d’André Villas-Boas ?

Suite à la nouvelle défaite face au RC Lens ce mercredi (0-1), l’OM s’enfonce un peu plus dans la crise. En effet, les résultats négatifs s’accumulent et outre le mauvais comptable, c’est également le piètre visage affiché par les joueurs d’André Villas-Boas qui est vivement critiqué. En effet, sur le terrain, Dimitri Payet, Florian Thauvin et compagnie ne sont clairement pas au niveau. Et forcément, dans cette tempête, André Villas-Boas se retrouve en première ligne au point même où son avenir sur le banc de l’OM soit remis en question à court terme, lui qui est en fin de contrat avec le club phocéen.

Un départ nécessaire ?