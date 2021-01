Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : En Italie, on se frotte déjà les mains pour Milik !

Publié le 22 janvier 2021 à 19h30 par A.C. mis à jour le 22 janvier 2021 à 19h41

Le départ d’Arkadiusz Milik vers l’Olympique de Marseille, semble avoir été accueilli comme une véritable aubaine du côté du Napoli.

Arrivé cet hiver pour un total de 13M€, Arkadiusz Milik est le nouvel attaquant de l’Olympique de Marseille. Il pourrait d’ailleurs faire sa première apparition dès la prochaine journée de Ligue 1, face à l’AS Monaco, puisqu’il est présent dans le groupe de l’OM. Son arrivée semble déjà faire l’unanimité, puisqu’André Villas-Boas n’a pas tari d’éloges au sujet du Polonais, même s’il ne souhaite pas précipiter ses débuts. « C'est un joueur qui va nous apporter de la présence dans la surface et des buts. Dario traverse une mauvaise passe professionnelle et personnelle et c'est dur pour lui d'avoir la confiance. Milik sera dans le groupe mais pas titulaire » a expliqué le coach de l'OM. « Son état ? C'est un peu comme Kostas (Mitroglou), il lui manque du temps de jeu, il n'en a eu qu'en équipe nationale. Il m'a dit qu'il se sentait bien. On va lui donner le temps nécessaire pour que lui me donne le feu vert pour démarrer. On va voir ensuite si ça peut dicter pour nous un changement de système, mais ce sont des interrogations pour la semaine prochaine ». Le prêt de Milik comporte une option d’achat qui devrait s’activer automatiquement, dès le premier point engrangé par l’OM, avec l’ancien du Napoli sur le terrain.

« Je suis très satisfait car nous avons pris un des meilleurs joueurs à son poste en Europe»

Pablo Longoria est même allé plus loin, puisque le head of football de l’Olympique de Marseille a érigé Arkadiusz Milik à véritable coup de maître. « Je suis très satisfait car nous avons pris un des meilleurs joueurs à son poste en Europe. C’est un très bon joueur. Nous montrons l’ambition du club et je tiens à remercier Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud pour la détermination affichée dans le deal. On a fait des efforts pour un tel transfert dans une période difficile » a expliqué Longoria, sur le site officiel de l’OM. « Merci au club pour son ambition et au joueur pour sa volonté de venir à l’OM. Arkadiusz Milik a des qualités technique et physique, il a une bonne capacité à finir les actions. Il a prouvé qu'il avait de la personnalité à Leverkusen quand il était très jeune, à l’Ajax mais aussi plus récemment avec Naples en Champions League ou encore avec l’équipe nationale où il a montré beaucoup de détermination ».

