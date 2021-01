Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’opération Milik pourrait couter cher !

Publié le 22 janvier 2021 à 18h45 par A.C.

Mis au placard au Napoli, Arkadiusz Milik a officiellement rejoint l’Olympique de Marseille en prêt.

C’est le deuxième coup de Pablo Longoria en ce mercato hivernal. Le head of football de l’Olympique de Marseille a enfin offert à André Villas-Boas l’'attaquant qu’il réclamait tant, avec Arkadiusz Milik. Ce dernier n’a pas joué un seul match en club depuis aout dernier et son contrat avec le Napoli se terminait dans seulement quelques mois. Il a finalement prolongé et a rejoint l’OM sous la forme d’un prêt d’un cout total de 13M€. Il est d’ailleurs d’ores et déjà disponible, puisqu’il est dans le groupe pour le choc contre l’AS Monaco.

L’OM pourrait être obligé de payer les 13M€ de Milik d’ici juin prochain