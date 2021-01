Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Licenciement, prolongation… Une tendance claire pour Villas-Boas !

Publié le 21 janvier 2021 à 18h30 par T.M.

A la suite de la défaite de l’OM face au RC Lens ce mercredi, de nombreuses questions se posent concernant l’avenir d’André Villas-Boas sur le banc phocéen. A quoi faut-il s’attendre pour le Portugais ? Réponse.

Ce mercredi, l’OM est tombé de très haut. Après Nîmes, c’est le RC Lens qui a fait chuter les Phocéens (0-1), les enfonçant un peu plus dans la crise. Et dans cette tempête, André Villas-Boas n’est pas épargné. D’ailleurs, l’incertitude plane au-dessus de son avenir à l’OM. Après la rencontre, le Portugais a même révélé avoir déjà présenté sa démission il y a quelques, une démission qui a été refusée par sa direction : « Si j’ai proposé ma démission ? La semaine dernière, oui, pas aujourd'hui. Ma place est à la disposition de la direction. Je reste à leur disposition, pas de problème. Je ne suis pas ici pour être un obstacle, je veux le mieux pour l’OM ».

Pour le moment, André Villas-Boas n’a rien à craindre !

André Villas-Boas est donc toujours sur le banc de l’OM actuellement et il devrait le rester malgré la tempête actuelle. En effet, sur la Canebière, il ne serait pas question de se séparer du Portugais. Comme l’a expliqué Saber Desfarges pour Téléfoot La Chaine , Villas-Boas peut toujours compter sur le soutien de Jacques-Henri Eyraud, ainsi que de son vestiaire : « La direction de l’OM ne compte pas du tout licencier dans les prochaines heures ou les prochains jours André Villas-Boas. Il n’est pas du tout menacé. Villas-Boas a toujours le soutien de Jacques-Henri Eyraud, mais aussi de son vestiaire. Les joueurs apprécient toujours autant travailler avec Villas-Boas ».

