Foot - OM

OM - Malaise : Crise, Villas-Boas… Les vérités d’Eyraud !

Publié le 21 janvier 2021 à 16h45 par T.M.

La crise frappe actuellement de plein fouet l’OM. Et suite à la défaite face au RC Lens ce mercredi, Jacques-Henri Eyraud est sorti du silence.

Rien ne va actuellement à l’OM. Après le PSG, lors du Trophée des Champions et Nîmes, les hommes d’André Villas-Boas viennent d’enchainer face au RC Lens une 3ème défaite consécutive, la deuxième en Ligue 1. Au classement, les Phocéens lâchent des points et voit le podium s’éloigner. Mais outre l’aspect comptable, il y a aussi la manière qui n’est pas au rendez-vous. Sur les terrains, les joueurs de l’OM ne sont clairement pas à la hauteur. Alors que cela avait déjà chauffé en interne suite à la défaite contre Nîmes, la crise est de plus en plus forte sur la Canebière, au point même de voir l’avenir de Villas-Boas être remis en question.

« Le sport c’est ça »