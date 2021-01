Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud a déjà tranché pour l’avenir d’André Villas-Boas !

Publié le 21 janvier 2021 à 16h10 par T.M.

Suite au nouveau revers de l’OM ce mercredi contre le RC Lens, le doute est venu gagner l’avenir d’André Villas-Boas sur la Canebière. Le Portugais n’aurait toutefois rien à craindre pour le moment.

Les temps sont durs actuellement à l’OM. Après un très bon début de saison, les Phocéens s’enfoncent dans la crise. Ce mercredi, une réaction était attendue chez les joueurs d’André Villas-Boas après les explications intervenues en interne suite à la défaite contre Nîmes. Mais face au RC Lens, les Marseillais se sont à nouveau montrés très décevants et les critiques pleuvent un peu plus sur l’OM et Villas-Boas. En première ligne, l’entraîneur portugais pourrait d’ailleurs voir son avenir s’assombrir sur la Canebière. Ou pas…

« Villas-Boas n’est pas du tout menacé »