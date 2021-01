Foot - OM

OM - Malaise : Quand Villas-Boas n'hésite pas à tacler Benedetto !

18 janvier 2021

Présent en conférence de presse, André Villas-Boas s’est prononcé sur les dernières rencontres de Dario Benedetto et sur le manque d’efficacité de son attaquant.

« Milik, peut-être dans les prochains jours… Je ne sais pas si on peut le faire dans les prochains jours, c'est un dossier compliqué. Sinon on continue à travailler les autres dossiers, mais comme je vous l’ai dit, ça peut durer jusqu'à la fin du mercato » a déclaré André Villas-Boas. Mais à en croire la presse, le transfert d’Arkadiusz Milik semble en très bonne voie et l’attaquant du Napoli pourrait débarquer à Marseille dans les prochaines heures. Une arrivée qui aurait des chances d'avoir des répercussions sur le temps de jeu de Dario Benedetto. Il faut dire que l’attaquant argentin, titularisé lors des dernières rencontres par André Villas-Boas, n’arrive pas à se montrer convaincant malgré un but inscrit ce samedi en toute fin de match face à Nîmes.

« C’est vrai qu’il abuse un peu avec les ratés devant le but »