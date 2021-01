Foot - OM

OM - Malaise : PSG, budget… Le tacle de Pierre Ménès à André Villas-Boas !

Publié le 17 janvier 2021 à 14h45 par La rédaction

Ce samedi, l'OM est tombé de très haut face à Nîmes (1-2). Une défaite qui a donné l'occasion à Pierre Ménès de s'en prendre à André Villas-Boas.

Après ses propos controversés au sortir de la défaite de son équipe contre le PSG (1-2) lors du Trophée des Champions ce mercredi, André Villas-Boas avait été critiqué de toute part. Les propos de l'entraîneur marseillais, qui s'en était pris au niveau de jeu du PSG ainsi qu'à la performance des arbitres au cours de cette rencontre, n'étaient pas passés inaperçus. André Villas-Boas se savait donc très scruté, et le nouveau revers (1-2) de l'OM contre Nîmes, lanterne rouge de la Ligue 1 avant le coup d'envoi de la rencontre samedi, s'est accompagné de nouvelles remarques acerbes de la presse, à commencer par Pierre Ménès.

« Villas-Boas se gaussait de l’écart de budget entre l’OM et le PSG… »