OM - Malaise : La réponse cinglante de Villas-Boas aux critiques de Mandanda !

Publié le 21 janvier 2021 à 11h00 par La rédaction

Après la défaite à domicile face à Lens (0-1), Steve Mandanda a réclamé du changement à l'OM, notamment au niveau de l'état d'esprit, mais pas que. Des propos auxquels André Villas-Boas n'a pas manqué de répondre en conférence de presse.

« On a énormément parlé, on a énormément crié, il y a eu pas mal de choses dites dans le vestiaire pour pas une grosse réaction. Il y a, je pense, beaucoup de choses à changer au sein du club. Notamment au niveau de l’état d’esprit. Quand on est joueur de l’Olympique de Marseille, on doit avoir du caractère, on doit être capable d’assumer, de montrer autre chose que ce qu’on a montré sur ces deux derniers matches. » Le constat dressé par Steve Mandanda est cinglant. Le capitaine, qui ne quitterait son club de coeur pour rien au monde, semble être dévasté par la situation actuelle de l'Olympique de Marseille. En quatre matchs disputés en 2021, un seul point pris et donc trois défaites dont deux consécutives au Stade Vélodrome, face à Nîmes (1-2) d'abord, face à Lens (0-1) ensuite, ce mercredi. Une dynamique indéniable et pourtant, la déclaration de Steve Mandanda n'est pas vraiment partagée par l'entraîneur de l'OM, André Villas-Boas, qui s'est exprimé à ce propos.

« Ce n'est pas le moment de demander des changements au club »