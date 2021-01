Foot - OM

OM - Clash : PSG, budget... L'énorme punchline de Pierre Ménès sur Villas-Boas !

Publié le 18 janvier 2021 à 4h15 par A.M.

Après la défaite de l'OM contre Nîmes (1-2), Pierre Ménès n'a pas manqué d'ironiser sur les récents propos d'André Villas-Boas concernant l'écart de budget entre le PSG et le club phocéen.

Avant le Trophée des Champions contre le PSG, André Villas-Boas s'était distingué par une sortie sur l'écart de budget entre le club de la capitale et l'OM, ce qui fausse le Championnat à ses yeux. « L'OM ne gagne plus de titres depuis que le PSG a changé la face du football français. Ce n'est pas non plus de la faute de l'OM, mais la réalité du championnat le plus déséquilibré au monde. Normalement, le PSG doit gagner toutes les coupes nationales. On va voir si on est capable de saisir cette opportunité, mais on n'a pas cette pression. Le PSG doit gagner parce qu'il y a un milliard et demi d'investissements de différence entre nos deux clubs. Et ça, c'est la réalité », confiait-il en conférence de presse. Et alors que l'OM a concédé un nul contre Dijon (0-0) avant de s'incliner à domicile contre Nîmes (1-2), Pierre Ménès ne manque pas de rappeler à André Villas-Boas l'écart de budget entre ces clubs et l'OM.

«Villas-Boas devrait se pencher sur l’écart de budget entre l’OM, Dijon et Nîmes