Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va réaliser un nouveau miracle !

Publié le 22 janvier 2021 à 10h10 par A.M. mis à jour le 22 janvier 2021 à 10h13

Après avoir réussi à boucler plusieurs opérations inespérées cet hiver, Pablo Longoria serait sur le point de se séparer de Kostas Mitroglou. Pas un mince exploit.

Depuis l'ouverture du mercato d'hiver, Pablo Longoria a réussi à boucler plusieurs opérations quasiment inespérées. En effet, alors qu'il reste encore une semaine de mercato, l'OM peut déjà se targuer d'avoir réalisé un bon recrutement. En quête d'un latéral droit et d'un avant-centre, le club phocéen a déjà obtenu les prêts de Pol Lirola et Arkadiusz Milik. Dans le sens des départs aussi, c'est une réussite. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Aston Villa est proche de recruter Morgan Sanson pour une somme comprise entre 15 et 20M€, tandis que Kevin Strootman a été prêté au Genoa, ce qui permet à l'OM d'économiser la moitié de son salaire pendant 6 mois. Et ce n'est pas terminé.

Mitroglou et l'OM d'accord pour une rupture de contrat ?

En effet, plus personne n'y croyait à Marseille, mais Kostas Mitroglou se rapproche d'un départ. Alors qu'il ne lui reste que 6 mois de contrat à l'OM, l'ancien attaquant de Benfica aurait trouvé un accord avec sa direction pour la rupture de son bail comme le révèle Giannis Chorianopoulos. Le journaliste du média grec Sportime assure que Kostas Mitroglou va donc se retrouver libre et va signer dans la foulée à l'Aris Salonique. Un nouvel objectif rempli par Pablo Longoria qui réussit à se séparer d'un joueur qui n'entrait plus dans les plans d'André Villas-Boas, mais dont le salaire continuait à plomber les finances de l'OM.