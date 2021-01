Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux énormes départs à 0€ se confirment !

Publié le 23 janvier 2021 à 10h10 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Jordan Amavi et Florian Thauvin ne devraient pas prolonger et ainsi quitter l'OM libre à l'issue de la saison.

Cet hiver, l'Olympique de Marseille s'est montré très actif en recrutant Arkadiusz Milik et Pol Lirola, tout en se séparant de Kevin Strootman. Morgan Sanson et Kostas Mitroglou ont également de grandes chances de quitter l'OM avant le 31 janvier. Mais derrière cette réussite se cache des dossiers plus délicats à l'image des joueurs dont le contrat arrive à échéance en juin prochain, à savoir Jordan Amavi et Florian Thauvin. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com dès le 9 mars, le numéro 26 de l'OM envisage clairement un départ libre à l'issue de son bail.

Thauvin et Amavi devraient partir en fin de saison