Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin bientôt de retour en Premier League ?

Publié le 23 janvier 2021 à 6h15 par T.M.

Pour Florian Thauvin, le départ semblerait désormais inévitable. Et alors que le joueur de l’OM est annoncé un peu partout, il pourrait bien faire son retour en Premier League. Explications.

Dans sa dernière année de contrat avec l’OM, Florian Thauvin n’aurait clairement plus la tête au club phocéen selon les dernières indiscrétions. Désormais, cela semble s’éclaircir un peu plus, l’international français s’en ira à la fin de la saison, une fois que son bail aura expiré. D’ailleurs, depuis le 1er janvier, Thauvin est autorisé à négocier avec d’autres clubs. Et ça se presse autour du joueur d’André Villas-Boas. En effet, faire venir Florian Thauvin pour 0€ est une belle affaire qui a été identifiée par le Milan AC, Naples, l’AS Rome, le FC Séville ou encore Leicester. D’ailleurs, les Foxes pourraient bien avoir des raisons d’y croire.

Un gros avantage pour Leicester !