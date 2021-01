Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Milik, Pablo Longoria a déjà identifié sa nouvelle priorité !

Publié le 23 janvier 2021 à 5h45 par T.M.

Depuis ce jeudi soir, Arkadiusz Milik est un joueur de l’OM. Une bonne nouvelle pour le recrutement phocéen, mais Pablo Longoria pourrait ne pas s’arrêter en si bon chemin.

Après Pol Lirola, l’OM a réussi sa deuxième recrue de l’hiver. En effet, ce jeudi, le club phocéen a annoncé l’arrivée d’Arkadiusz Milik, prêté avec obligation d’achat par Naples. Sur la Canebière, le feuilleton de l’attaquant prend donc enfin fin et André Villas-Boas peut avoir le sourire. Mais cela pourrait encore bouger au sein de l’effectif du Portugais. Et d’ici la clôture du mercato hivernal, de nouveaux joueurs pourraient intégrer le groupe de l’OM.

« Ils cherchent soit un six, soit un huit »