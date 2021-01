Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations de taille dans l’opération Eriksen

Publié le 22 janvier 2021 à 7h15 par Th.B.

Piste activée par Leonardo depuis l’été dernier, Christian Eriksen ne devrait pas rejoindre le PSG, mais plutôt retrouver la Premier League cet hiver. Explications.

Depuis le mercato estival, le nom de Christian Eriksen est régulièrement lié au PSG. Avant que Leonardo ne finisse par boucler l’arrivée de Rafinha Alcantara en toute fin de mercato, les options Dele Alli et Eriksen auraient bel et bien été prises en considération. Et pour cet hiver, la priorité est donnée à Alli et non au milieu offensif de l’Inter comme le10sport.com vous l'annonçait le 26 décembre. Au club lombard, Christian Eriksen ne fait pas l’unanimité et son départ serait programmé. Un retour en Premier League serait une véritable option et pas forcément à Tottenham comme le laisse entendre la presse ces derniers jours.

Leicester ou Manchester United pour Eriksen ?