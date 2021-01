Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette star de Premier League fait le forcing pour rejoindre Pochettino !

Publié le 21 janvier 2021 à 20h30 par Th.B.

Le PSG ne lâcherait pas l’affaire dans le dossier Dele Alli bien que le président de Tottenham soit toujours contre son départ. Un prêt avec option d’achat serait l’opération souhaitée par Leonardo. De son côté, l’Anglais ferait lui aussi le forcing…

Lors du dernier mercato estival, Leonardo aurait déjà tenté sa chance auprès de Tottenham pour un prêt de Dele Alli. En effet, le directeur sportif du PSG avait senti une opportunité se présentait avec le milieu offensif des Spurs en raison du fait qu’il ait été considérablement écarté des plans de José Mourinho après une première période qui n’est pas passée aux yeux du Special One à l’occasion de la première journée de Premier League face à Everton. À l’époque, Tottenham demandait un prêt payant qui aurait pu s’élever à 8M€ et sans option d’achat. En effet, Daniel Levy semblait faire et ferait toujours confiance à Dele Alli, contrairement à José Mourinho. Cet hiver, la priorité se nommerait Alli et personne d’autre. C’est en effet ce que Le Parisien a assuré ces derniers jours en affirmant que l’Anglais devrait être l’unique renfort parisien. Le 26 décembre dernier, le10sport.com vous confiait que Mauricio Pochettino qui allait remplacer Thomas Tuchel à la tête de l’effectif du PSG faisait d’Alli sa priorité, devant Christian Eriksen également annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain. Néanmoins, la clôture du mercato approche et un accord ne se dessinerait pas. Bien au contraire. Sur le plateau du Here We Go Podcast , Fabrizio Romano a déclaré mercredi que José Mourinho, la direction de Tottenham et le principal intéressé seraient tous sur la même longueur et en faveur d’un prêt. Mais pas le président Daniel Levy. De quoi forcer Dele Alli à monter au créneau.

Dele Alli a pris les choses en main pour son avenir

Ce jeudi, 90min s’est penché sur l’épineux feuilleton Dele Alli. Après avoir contacté des sources proches du dossier, le média britannique a révélé que le milieu de terrain de Tottenham se serait entretenu avec son président Daniel Levy pour une raison précise. En effet, Alli voudrait obtenir le feu vert de Levy et de ce fait, être autorisé à rejoindre le PSG d’ici la fin du mercato. Pour ce faire, Dele Alli aurait demandé à son président de ne pas bloquer son départ. De son côté, la position de Daniel Levy serait toujours la même. Ayant foi en Dele Alli, son éventuel départ ne lui plairait guère. Mais ce serait la volonté première du PSG dans cette opération qui refroidirait considérablement le président Levy a donné son aval pour un prêt.

Les négociations retardées à cause d’une option d’achat ?