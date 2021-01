Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joli coup en Ligue 1 pourrait se présenter à Longoria !

Publié le 23 janvier 2021 à 7h15 par B.C.

Alors que son profil reste étudié par l’OM en vue de la saison prochaine, Kenny Lala semble préparer sa sortie du Racing Club de Strasbourg.

À la recherche d’un latéral droit suite au départ de Bouna Sarr l’été dernier, l’OM a finalement trouvé son bonheur cet hiver avec Pol Lirola. L’Espagnol est arrivé sur la Canebière sous la forme d’un prêt avec option d’achat (12M€). Pablo Longoria l’a déjà annoncé, il espère conserver le défenseur à l’issue de la saison, mais l’Olympique de Marseille parviendra-t-il à financer cette opération ? Le doute est permis compte tenu de l’état des finances phocéennes. L’OM pourrait alors une nouvelle fois se lancer sur les traces de joueurs libres l’été prochain, et le profil de Kenny Lala serait toujours étudié par la direction comme vous l’a annoncé le10sport.com au début du mois. L’Eintracht Francfort, le Bayer Leverkusen et Galatasaray sont également sur les traces du latéral droit de Strasbourg selon nos informations, et le principal intéressé, sous contrat jusqu'à l'issue de la saison, n’a pas caché ce vendredi en conférence de presse qu’une prolongation n’était pas forcément dans ses plans.

« Une prolongation ? Je ne sais pas… J'ai aussi des objectifs personnels »