Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a battu un géant européen pour ce transfert !

Publié le 23 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

En obtenant le prêt d'Arkadiusz Milik, l'Olympique de Marseille a réussi à devancer la Juventus qui espérait recruter l'attaquant polonais libre en fin de saison.

En quête d'un avant-centre, l'OM a réussi à obtenir le prêt d'Arkadiusz Milik, qui débarque en provenance de Naples. L'attaquant polonais a d'ailleurs prolongé son bail au Napoli afin d'être prêté 18 mois à Marseille où son option d'achat sera automatique après le premier point obtenu par l'OM. Un joli coup réalisé par Pablo Longoria, puisque comme l'explique Pierpaolo Matrone, qui travaille pour le site spécialisé TuttoNapoli , la Juventus attendait bien sagement que le contrat de Milik prenne fin pour l'enrôler libre l'été prochain..

La Juve était aussi dans le coup pour Milik