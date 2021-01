Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Agüero totalement relancé par le Barça ?

Publié le 23 janvier 2021 à 9h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Agüero ne devrait pas prolonger à Manchester City. Alors que le PSG envisagerait de récupérer El Kun librement et gratuitement cet été, il pourrait voir ses plans être plombés par le FC Barcelone. En effet, le buteur argentin aurait été proposé à plusieurs pré-candidats à la présidence du Barça, dont certains seraient toujours en lice aujourd'hui.

Arrivé de l'Atlético à l'été 2011, Sergio Agüero pourrait quitter Manchester City après 10 saisons de bons et loyaux services. En effet, son contrat arrivera à expiration le 30 juin et une prolongation avec les Citizens ne serait pas d'actualité. En quête d'un nouveau buteur, Leonardo serait prêt à profiter de la situation d'El Kun et à se jeter sur lui en vue de la prochaine fenêtre de transferts. Toutefois, le directeur sportif du PSG pourrait voir le FC Barcelone se mettre en travers de sa route.

Aguero proposé aux candidats à la présidence du Barça ?