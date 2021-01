Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Eyraud, Villas-Boas… Qui est responsable de la crise à Marseille ?

Publié le 23 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que l’OM est en crise, plusieurs acteurs du club phocéen se retrouvent au coeur des critiques. Mais selon vous, qui est responsable de la mauvaise passe marseillaise ?

L’Olympique de Marseille n’y arrive plus. Ce mercredi, les hommes d’André Villas-Boas se sont de nouveau inclinés face au RC Lens (0-1), une défaite qui éloigne un peu plus l’OM du podium de la Ligue 1, désormais à 8 points de l’OL (3e) avec toutefois un match en retard. Les supporters marseillais s’agacent du début d’année catastrophique de leur équipe, et les banderoles hostiles se multiplient au Vélodrome. « Vous nous faites honte » ; « Vous êtes dégueulasses » ; « Mouillez le ou cassez-vous ! » ; « Ne le donne pas, respecte-le », pouvait-on notamment lire à l’intérieur de l’enceinte marseillaise mercredi soir. Jacques-Henri Eyraud est le premier visé par les fans de l’OM, qui réclament son départ de la présidence, mais est-il le premier responsable de la situation actuelle ?

Quel est le principal responsable de la crise à l'OM ?

Arrivé à l’été 2016 lors du rachat de l’OM par Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud a rapidement été dans le collimateur des supporters pour ses décisions et ses prises de parole toujours très remarquées. D’ailleurs, ses relations n’ont pas toujours été au beau fixe avec André Villas-Boas, à l’écart des critiques durant sa première année à Marseille. Mais le Portugais a perdu son totem d’immunité, notamment après la campagne catastrophique des Phocéens en Ligue des champions. Les choix d’AVB sont aujourd’hui critiqués et beaucoup estiment que son discours ne passe plus dans le vestiaire, alors qu’il disposait d’une relation forte avec ses joueurs la saison dernière. Impossible également de ne pas évoquer ces derniers pour justifier la crise traversée par l’OM. Les prestations de certains sont jugées insuffisantes, et en interne, la tension est palpable, notamment entre Florian Thauvin et Dimitri Payet, ce qui se fait ressentir sur le terrain. De son côté, Frank McCourt se fait remarquer par son mutisme, de quoi surprendre alors que l’Olympique de Marseille sombre. Bref, le problème est profond du côté de la Canebière.



Mais selon vous, qui est responsable de la crise l’OM ? À vos votes !